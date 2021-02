Draghi accetta l’incarico con riserva: «Momento difficile. Fiducioso che emergerà l’unità» – La diretta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Ringrazio per la fiducia il presidente della Repubblica per l’incarico. Questo è un Momento difficile. La consapevolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza della situazione: per questo rispondo positivamente all’appello di Mattarella. Sono Fiducioso che emergerà l’unità. Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni con i partiti». Così Mario Draghi ha accettato l’incarico dopo più di un’ora di incontro con Sergio Mattarella al Quirinale. Fico Draghi Il tuo browser non supporta il tag iframe Video Camera dei Deputati Poi l’ex presidente della Bce si è recato a colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico – terza carica dello Stato ed “esploratore” che ha visto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Ringrazio per la fiducia il presidente della Repubblica per. Questo è un. La consapevolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza della situazione: per questo rispondo positivamente all’appello di Mattarella. Sonoche. Scioglierò laal termine delle consultazioni con i partiti». Così Mariohatodopo più di un’ora di incontro con Sergio Mattarella al Quirinale. FicoIl tuo browser non supporta il tag iframe Video Camera dei Deputati Poi l’ex presidente della Bce si è recato a colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico – terza carica dello Stato ed “esploratore” che ha visto ...

