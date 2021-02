Demi Moore, la replica dopo le accuse di botox: “Ecco il mio segreto” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Demi Moore e la sua replica dopo la discussa sfilata per Fendi a Parigi. L’attrice 58enne, che aveva preso parte alla passerella del brand italiano alla “Paris Haute Couture Fashion Week” della scorsa settimana, insieme ad altre “anta” d’eccezione, come Naomi Campbell e Kate Moss, era stata presa di mira dal web per il suo viso incredibilmente trasformato: zigomi pronunciati, gote scavate, incarnato senza una ruga, quasi plastificato. “Irriconoscibile. Colpa della plastica o del truccatore? Che peccato che le donne non permettano a se stesse di invecchiare con grazia….” , “Questa è autodistruzione totale. Questa è una dolorosa insicurezza. Questa è totale mancanza di fiducia. Cosa diavolo ti spingerebbe a ridurti così la faccia??” hanno scritto gli utenti su Twitter. L’attrice non ha commentato sui suoi account social. ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 febbraio 2021)e la suala discussa sfilata per Fendi a Parigi. L’attrice 58enne, che aveva preso parte alla passerella del brand italiano alla “Paris Haute Couture Fashion Week” della scorsa settimana, insieme ad altre “anta” d’eccezione, come Naomi Campbell e Kate Moss, era stata presa di mira dal web per il suo viso incredibilmente trasformato: zigomi pronunciati, gote scavate, incarnato senza una ruga, quasi plastificato. “Irriconoscibile. Colpa della plastica o del truccatore? Che peccato che le donne non permettano a se stesse di invecchiare con grazia….” , “Questa è autodistruzione totale. Questa è una dolorosa insicurezza. Questa è totale mancanza di fiducia. Cosa diavolo ti spingerebbe a ridurti così la faccia??” hanno scritto gli utenti su Twitter. L’attrice non ha commentato sui suoi account social. ...

