Dayane Mello: il fratello Lucas morto a 27 anni ma lei ancora non lo sa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È morto uno dei fratelli di Dayane Mello. La concorrente del Grande fratello Vip si trova da mesi nella casa e ovviamente non è ancora a conoscenza di quanto accaduto. A dire cosa... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Èuno dei fratelli di. La concorrente del GrandeVip si trova da mesi nella casa e ovviamente non èa conoscenza di quanto accaduto. A dire cosa...

MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - interistadoc_ : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - DreamTeamCB : RT @alcolista: Non servono parole. Solo un grandissimo sostegno. Uniamoci in un grande abbraccio a Dayane e la famiglia Mello. Ciao Luca… - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - tobesohungry : RT @daymelloreal: ????Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, og… -