Dall’arte all’informazione | a Roma i Freetime Award per chi si è distinto durante la pandemia Tra i premiati Vanzina e Eleonora Daniele

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un premio per artisti, direttori di riviste, organizzatori di festival e imprenditori che,il periodo del lockdown, hanno avuto la forza di reinventarsi o di distinguersi con azioni etiche e di sostegno. È a loro che sono stati assegnati i– People of the Year 2021. La premiazione, alla sua quarta edizione, si è svolta (a porte chiuse) nella boutique del design Margutta Home aed è stata accompagnata dalla mostra Luci e Ombre dell’artista fotografo Federico Mancuso. Un titolo, Luci e Ombre, simbolo del momento storico in cui stiamo vivendo, fatto di ombre, dubbi e luci di speranza: il primo appuntamento del progetto Arte Fede e Simboli. I riconoscimenti, nati dall’idea di Antonella Ferrari, presidente dell’Associazione no profit Feel in collaborazione con l’attore Vincenzo ...