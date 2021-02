Coronavirus, indagine sui 'furbetti' dei vaccini in Puglia: 'Liste nelle mani dei Nas' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BARI - 'Non sappiamo di fatti accertati, abbiamo fornito elenchi ai Nas che stanno facendo verifiche. Credo si sia trattato di un fenomeno minoritario soprattutto all'inizio quando c'era ancora l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BARI - 'Non sappiamo di fatti accertati, abbiamo fornito elenchi ai Nas che stanno facendo verifiche. Credo si sia trattato di un fenomeno minoritario soprattutto all'inizio quando c'era ancora l'...

LaGazzettaWeb : Coronavirus, indagine sui «furbetti» dei vaccini in Puglia: «Liste nelle mani dei Nas» - Agenparl : Indagine Rapida CSC: Modesta ripresa #Della #Produzione #Industriale - - giornaleradiofm : Covid: esperti OMS a Wuhan, visitano l'Istituto di virologia: (ANSA) - WUHAN, 03 FEB - Gli esperti dell'Organizzazi… - LaTiger1 : RT @MarcoRizzoPC: Ecco come questo #Governo butta milioni di euro della collettività. Divenuti in questi mesi il simbolo dello spreco nella… - Celestesantoro4 : RT @MarcoRizzoPC: Ecco come questo #Governo butta milioni di euro della collettività. Divenuti in questi mesi il simbolo dello spreco nella… -