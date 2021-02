Chi è Andy Jassy, il nuovo Ceo di Amazon con cui Jeff Bezos traccia la rotta verso i servizi cloud (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Se sei sulla strada giusta, una nuova invenzione diventa qualcosa di normale nell’arco di pochi giorni. La gente sbadiglia. E quello sbadiglio è il complimento più grande che un inventore possa ricevere». Con una lettera di 619 parole rivolta ai suoi dipendenti Jeff Bezos ha annunciato il suo ritiro dal ruolo di Ceo di Amazon, la società che ha fondato nel luglio del 1994 e che ora gli permette di avere un patrimonio stimato sui 197 miliardi di dollari. Abbastanza da contendersi il primato di uomo più ricco del mondo con Elon Musk. Bezos resterà presidente esecutivo di Amazon, comunque un ruolo operativo, e lascerà la guida della società a Andy Jassy. C’è ancora tempo per il passaggio di consegne. Il cambio della guardia è previsto per il terzo trimestre del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Se sei sulla strada giusta, una nuova invenzione diventa qualcosa di normale nell’arco di pochi giorni. La gente sbadiglia. E quello sbadiglio è il complimento più grande che un inventore possa ricevere». Con una lettera di 619 parole rivolta ai suoi dipendentiha annunciato il suo ritiro dal ruolo di Ceo di, la società che ha fondato nel luglio del 1994 e che ora gli permette di avere un patrimonio stimato sui 197 miliardi di dollari. Abbastanza da contendersi il primato di uomo più ricco del mondo con Elon Musk.resterà presidente esecutivo di, comunque un ruolo operativo, e lascerà la guida della società a. C’è ancora tempo per il passaggio di consegne. Il cambio della guardia è previsto per il terzo trimestre del ...

