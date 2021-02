(Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI – La crisi aguzza l'ingegno. E così a, nel Biellese, spunta ildi. La notizia arriva direttamente dal sindaco Paolo Gelone che ha raccontato questa iniziativa in un post sul suo profilo Facebook: “Vicino alla casa dell'acqua, asi può trovare anche undidi un'azienda agricola di. Una sperimentazione attiva da anni all'estero, ma ancora inconsueta per l'Italia. Si aggiunge così un modo nuovo per acquistare prodotti locali a chilometro zero". A gestire ilè Michele Tibaldi, un piccolo produttore locale. Tibaldi, con la moglie Daniela gestisce l'Azienda Agricola di famiglia dal 1985 e da qualche ...

sulsitodisimone : Candelo, il paese con il distributore automatico di uova fresche -

Ultime Notizie dalla rete : Candelo paese

AGI - Agenzia Italia

Vendere uova fresche in un distributore automatico. Questa l'idea di un produttore di, in provincia di Biella: l'uomo si è aggiudicato il bando comunale per l'utilizzo di un locale del. Il distributore è in funzione da ieri, lunedì 1 febbraio, e vende uova in confezioni ...'Mi dispiace dover assistere a questi vuoti tentativi di screditare l'amministrazione e il- conclude Gelone - In ogni caso noi continuiamo a lavorare per, perché quel che conta davvero ...Nel centro in provincia di Biella si sperimenta un nuovo modo per acquistare prodotti locali a "chilometro zero".Tiene banco a Candelo la questione dei cavi elettrici pericolanti al Ricetto. Dopo le parole di fuoco della capogruppo di minoranza di “Candelo per tutti” Elettra Veronese , n ...