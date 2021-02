Atp Cup 2021: Berrettini e Fognini dominano la Francia, Italia in semifinale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Italia è la prima semifinalista dell’Atp Cup 2021. Dopo la vittoria all’esordio contro l’Austria, il team guidato da Vincenzo Santopadre si è ripetuto contro la Francia ed ha staccato il pass per il penultimo atto del torneo. Tutto facile per gli azzurri, che si sono aggiudicati in scioltezza i due incontri di singolare ed hanno potuto festeggiare prima ancora di sapere l’esito della sfida di doppio. L’Italia tornerà in campo nella giornata di venerdì 5 febbraio contro la vincente di un altro girone. CRONACA – Avvio in discesa per gli azzurri, con Fognini che conquista il primo set di giornata per 6-1 contro Paire. Il ligure è bravo ad imporre il suo gioco e ad approfittare di qualche sbavatura del suo avversario. Da segnalare i quattro doppi falli consecutivi commessi dal transalpino nel terzo game, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’è la prima semifinalista dell’Atp Cup. Dopo la vittoria all’esordio contro l’Austria, il team guidato da Vincenzo Santopadre si è ripetuto contro laed ha staccato il pass per il penultimo atto del torneo. Tutto facile per gli azzurri, che si sono aggiudicati in scioltezza i due incontri di singolare ed hanno potuto festeggiare prima ancora di sapere l’esito della sfida di doppio. L’tornerà in campo nella giornata di venerdì 5 febbraio contro la vincente di un altro girone. CRONACA – Avvio in discesa per gli azzurri, conche conquista il primo set di giornata per 6-1 contro Paire. Il ligure è bravo ad imporre il suo gioco e ad approfittare di qualche sbavatura del suo avversario. Da segnalare i quattro doppi falli consecutivi commessi dal transalpino nel terzo game, ...

