Anticipazioni de “La Caserma” di questa sera | 3 febbraio

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono pronte nuove sfide per i 21 ragazzi protagonisti de “La”, il docu-reality di Rai2 prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Nel secondo appuntamento, in onda mercoledì 3alle 21.20 su Rai2, arrivano inotto nuovi ragazzi, pronti a indossare la divisa militare: Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, Emanuele Cimadoro, Carmelo Matteo Corsaro, Andrea Giovanni Fratino, Simone Peroni, Matteo Rizzolo e Andrea Antonio Rosa, che per prima cosa dovranno mostrare agli istruttori le loro doti fisiche, attraverso una serie di prove ginniche. Dopo una inziale serie di incomprensioni, invece, toccherà ai veterani de Laistruire a dovere gli otto nuovi arrivati sulle regole di comportamento. Per i 21 ragazzi tante novità: verranno introdotti il servizio di piantone notturno e l’attività di ...

CorrNazionale : Programmi Tv: appuntamento questa sera su Rai2 con #LaCaserma. In arrivo otto nuovi ragazzi, ecco le anticipazioni - TV_Italiana : A #LaCaserma è già tempo di birrate ?? ma anche di prove in squadra. Le anticipazioni della puntata di questa sera. - Diregiovani : ??Tutto quello che c'è da sapere sulla seconda puntata de #LaCaserma?? @DanieleMignardi @RaiDue - tuttopuntotv : La Caserma anticipazioni seconda puntata, 3 febbraio: arrivano 8 nuovi ragazzi - CorriereCitta : Anticipazioni La Caserma 3 febbraio: chi sono i nuovi 8 concorrenti e cosa succede nelle nuova puntata #lacaserma… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Caserma

Questa sera si torna a Levico con i 21 ragazzi protagonisti de La, il docu - reality di Rai2 prodotto in collaborazione con Blu YazmineTutto pronto per un'altra imperdibile puntata del nuovo docu - reality di Rai 2, La, in onda questa sera a partire dalle 21.20. Nel secondo appuntamento inarrivano altri 8 nuovi ragazzi , pronti a indossare la divisa militare a mettersi alla prova. Niente lezioni di matematica o italiano per loro, ma vere e proprie prove fisiche, di coraggio.Sono pronte nuove sfide per i 21 ragazzi protagonisti de “La Caserma”, il docu-reality di Rai2 prodotto in collaborazione con Blu Yazmine.Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata del nuovo docu-reality di Rai 2, La Caserma, in onda questa sera a partire dalle 21.20. Nel secondo appuntamento in caserma arrivano altri 8 nuovi ragazzi ...