Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2021 ore 12 | 30

(Di martedì 2 febbraio 2021)DEL 02 FEBBRAIOORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NON CI SONO CRITICITA’ AL MOMENTO, INFATTI, LA CIRCONE E’ INDICATA SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE I LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA GLI INTERVENTI COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, VERSO L’EUR E NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN DIREZIONE FIUMICINO, LA CHIUSURA TRA VIA DEL PATTINAGGIO E VIA DELLA MAGLIANA LE LINEE BUS DI ZONA SONO SOSPESE, DEVIATE E POTENZIATE RESTIAMO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, CI SPOSTIAMO A OSTIA IN VIA GUIDO CALZA LA LINEA 04 E’ DEVIATA IN DIREZIONE STAZIONE LIDO CENTRO STESSA DEVIAZIONE DI NOTTE PER LA LINEA NME, IN DIREZIONE DELLA STAZIONE ...