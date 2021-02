Un comune sardo ha ordinato ai cittadini di non ammalarsi, per protesta (Di martedì 2 febbraio 2021) È successo a Oniferi, in provincia di Nuoro, dove la sindaca ha pubblicato un'ordinanza provocatoria per protestare contro la mancanza di assistenza medica Leggi su ilpost (Di martedì 2 febbraio 2021) È successo a Oniferi, in provincia di Nuoro, dove la sindaca ha pubblicato un'ordinanza provocatoria perre contro la mancanza di assistenza medica

ilpost : Un comune sardo ha ordinato ai cittadini di non ammalarsi, per protesta - RobertoRenga : RT @ilpost: Un comune sardo ha ordinato ai cittadini di non ammalarsi, per protesta - EasyInve : RT @ilpost: Un comune sardo ha ordinato ai cittadini di non ammalarsi, per protesta - ejajo : RT @ilpost: Un comune sardo ha ordinato ai cittadini di non ammalarsi, per protesta - momperiglia : RT @ilpost: Un comune sardo ha ordinato ai cittadini di non ammalarsi, per protesta -