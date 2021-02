Torino, madre promette in sposa la figlia 15enne a un 25enne: condannata (Di martedì 2 febbraio 2021) Una ragazza di 15 anni, Rashida , era stata promessa in sposa dalla madre a un uomo di 10 anni più grande. A pochi giorni dalle nozze, la giovane aveva chiamato il 'Telefono azzurro' segnalando che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) Una ragazza di 15 anni, Rashida , era stata promessa indallaa un uomo di 10 anni più grande. A pochi giorni dalle nozze, la giovane aveva chiamato il 'Telefono azzurro' segnalando che ...

