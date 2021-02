Tabellone Wta Melbourne 2 2021: Barty testa di serie numero 1, c’è Giorgi (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Tabellone principale dello Yarra Valley Classic 2021, competizione Wta di scena a Melbourne dal 31 gennaio al 6 febbraio. Ashleigh Barty rappresenta la testa di serie numero 1 e beneficerà di un bye al primo turno, così come Sofia Kenin, testa di serie numero 2. Due le italiane nel Tabellone principale: Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito gli accoppiamenti del Tabellone principale dell’evento australiano. Tabellone WTA Melbourne 2 2021 SECONDO TURNO (1) Barty vs Bogdan (16) Bouzkova b. Bolsova 6-3 6-7(6) 6-2 Rogers b. Peterson 6-4 5-7 6-2 (7) Martic b. Lapko 4-6 6-3 6-2 (3) K. ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Ilprincipale dello Yarra Valley Classic, competizione Wta di scena adal 31 gennaio al 6 febbraio. Ashleighrappresenta ladi1 e beneficerà di un bye al primo turno, così come Sofia Kenin,di2. Due le italiane nelprincipale: Camilaed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito gli accoppiamenti delprincipale dell’evento australiano.WTASECONDO TURNO (1)vs Bogdan (16) Bouzkova b. Bolsova 6-3 6-7(6) 6-2 Rogers b. Peterson 6-4 5-7 6-2 (7) Martic b. Lapko 4-6 6-3 6-2 (3) K. ...

