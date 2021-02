Si scrive ‘Matteo Renzi’, si legge ‘Giovanni XXIII’ (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo aveva promesso nel 2016: se perdo il Referendum, lascio la politica. Non l’ha fatto – ancora -, ma ascoltando alcune sue dichiarazioni sembra proprio che Matteo Renzi si stia allenando per trovare una nuova occupazione al di fuori di Montecitorio, Palazzo Madama e Palazzo Chigi. No, non si parla del ruolo da conferenziere in Arabia Saudita, ma di una vista sul Vaticano. Perché, parlando della crisi di governo (e delle nuove trattative per riformare la stessa alleanza, ma con pesi diversi), c’è un Matteo Renzi come Giovanni XXIII. E le sue parole sono state condivise anche dal profilo Twitter ufficiale di Italia Viva. LEGGI ANCHE > Il Corriere che è costretto a tornare sui propri passi per la sua intervista a Renzi Questo il tweet pubblicato nella pomeriggio di ieri, lunedì 1 febbraio, dal profilo Twitter ufficiale del partito di Matteo Renzi. A quelli che dicono: “Ma che bisogno ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo aveva promesso nel 2016: se perdo il Referendum, lascio la politica. Non l’ha fatto – ancora -, ma ascoltando alcune sue dichiarazioni sembra proprio che Matteo Renzi si stia allenando per trovare una nuova occupazione al di fuori di Montecitorio, Palazzo Madama e Palazzo Chigi. No, non si parla del ruolo da conferenziere in Arabia Saudita, ma di una vista sul Vaticano. Perché, parlando della crisi di governo (e delle nuove trattative per riformare la stessa alleanza, ma con pesi diversi), c’è un Matteo Renzi come Giovanni XXIII. E le sue parole sono state condivise anche dal profilo Twitter ufficiale di Italia Viva. LEGGI ANCHE > Il Corriere che è costretto a tornare sui propri passi per la sua intervista a Renzi Questo il tweet pubblicato nella pomeriggio di ieri, lunedì 1 febbraio, dal profilo Twitter ufficiale del partito di Matteo Renzi. A quelli che dicono: “Ma che bisogno ...

