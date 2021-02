Shakira | carriera a rischio | “Sono stata cacciata”

Ultime Notizie dalla rete : Shakira carriera

Mediaset Play

I CAPELLI DI: BRUNETTE, BIONDA E ROSSA Sono rare le foto dicon capelli al naturale, e principalmente risalgono agli inizi della sua longevaartistica: la star colombiana ...parla bene spagnolo, inglese e portoghese, conosce italiano, arabo e francese e ha venduto ... In, fra gare in vasca lunga e corta, vanta 4 ori, 6 argenti, 3 bronzi Mondiali , 17 ori,...Shakira ha rivelato che un episodio della sua vita avrebbe potuto compromettere la sua carriera. Shakira (foto Facebook) Colombiana di nascita, libanese da parte di padre, spagnol ...Tanti auguri alla bellissima Shakira! la cantante colombiana compie 44 anni. Per l'occasione vogliamo farvi scoprire 5 canzoni meno famose dal suo repertorio.