Serve un recovery plan a misura di giovani (la proposta di Tortuga) (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è la strategia italiana per investire i 209 miliardi messi a disposizione dell’Unione Europea per la ripresa post-pandemica all’insegna della sostenibilità e del digitale. Ma saranno i giovani a dover ripagare queste risorse. In questa serie di contributi, il think tank Tortuga propone alcune modifiche da attuare al Pnrr per portare le nuove generazioni al centro di questo progetto, chiamato appunto Next Generation EU, la risposta senza precedenti dell’Unione Europa alla crisi pandemica. Una crisi che ha già reclamato più di 700mila vite e che ha inflitto enormi sofferenze. L’Italia è una dei maggiori beneficiari delle risorse europee, ricevendo circa 80 miliardi di euro di risorse a fondo perduto (grants), ma è anche uno dei paesi che ha più faticato negli ultimi 30 anni a crescere con lo stesso passo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è la strategia italiana per investire i 209 miliardi messi a disposizione dell’Unione Europea per la ripresa post-pandemica all’insegna della sostenibilità e del digitale. Ma saranno ia dover ripagare queste risorse. In questa serie di contributi, il think tankpropone alcune modifiche da attuare al Pnrr per portare le nuove generazioni al centro di questo progetto, chiamato appunto Next Generation EU, la risposta senza precedenti dell’Unione Europa alla crisi pandemica. Una crisi che ha già reclamato più di 700mila vite e che ha inflitto enormi sofferenze. L’Italia è una dei maggiori beneficiari delle risorse europee, ricevendo circa 80 miliardi di euro di risorse a fondo perduto (grants), ma è anche uno dei paesi che ha più faticato negli ultimi 30 anni a crescere con lo stesso passo ...

petergomezblog : Dimissioni Conte, domani il premier va al Colle: ipotesi nuovo incarico. M5s e Pd riuniscono i ministri. Gentiloni:… - Azione_it : Per non sprecare i 209 miliardi del #RecoveryPlan, occorre un salto di qualità nel rapporto Stato-regioni che, in q… - pierofassino : La posta in gioco è alta: il Recovery plan, il piano vaccinale, la ripresa economica di una società provata dalla p… - SmettoVoglio : - i tempi subito dov'è subito - dopo, dove serve un governo - togliere l'aforisma sulla bellezza di Gianni Agnelli… - OvileItalia : RT @LaNotiziaTweet: Le condizioni di #ItaliaViva per la nascita del #ConteTer. Rosato: “Serve una bicamerale per il Recovery e una per le r… -