Scamacca Juve, i perché di un affare che non è mai decollato (Di martedì 2 febbraio 2021) La Juventus aveva puntato il mirino su Gianluca Scamacca: i motivi della mancata chiusura dell’affare Niente punta, niente Scamacca. perché alla Juventus non è arrivato il giovane centravanti classe ’99 del Sassuolo ma in prestito al Genoa? Tuttosport fa il punto: Fabio Paratici non voleva impegnarsi con un obbligo di acquisto per un giocatore che non riteneva indispensabile per finire la stagione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 Le partite di gennaio hanno messo in evidenza Kulusevski ma anche la duttilità di Ramsey e Chiesa. Tutto questo ha reso l’impegno a sborsare 25 milioni di euro per Scamacca troppo gravoso in tempi di austerità da Covid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Lantus aveva puntato il mirino su Gianluca: i motivi della mancata chiusura dell’Niente punta, nienteallantus non è arrivato il giovane centravanti classe ’99 del Sassuolo ma in prestito al Genoa? Tuttosport fa il punto: Fabio Paratici non voleva impegnarsi con un obbligo di acquisto per un giocatore che non riteneva indispensabile per finire la stagione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 Le partite di gennaio hanno messo in evidenza Kulusevski ma anche la duttilità di Ramsey e Chiesa. Tutto questo ha reso l’impegno a sborsare 25 milioni di euro pertroppo gravoso in tempi di austerità da Covid. Leggi su Calcionews24.com

