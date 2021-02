Salvini contro Mattarella e governo Draghi, ma cita parzialmente l’Articolo 1 della Costituzione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fa molto discutere la presa di posizione da parte di Matteo Salvini, che questa sera ha deciso di attaccare il Presidente della Repubblica, Mattarella, dopo il breve annuncio con cui quest’ultimo ha introdotto a conti fatti il nuovo governo Draghi. Le dichiarazioni del senatore, tuttavia, non rappresentano un messaggio diretto al Capo dello Stato, in quanto la sua reazione alla mancata chiamata alle urne si è focalizzata con la citazione dell’Articolo 1 della Costituzione. Il problema è che a conti fatti troviamo un errore grossolano di fondo. Salvini critica Mattarella ed il governo Draghi, ma l’Articolo 1 della ... Leggi su bufale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fa molto discutere la presa di posizione da parte di Matteo, che questa sera ha deciso di attaccare il PresidenteRepubblica,, dopo il breve annuncio con cui quest’ultimo ha introdotto a conti fatti il nuovo. Le dichiarazioni del senatore, tuttavia, non rappresentano un messaggio diretto al Capo dello Stato, in quanto la sua reazione alla mancata chiamata alle urne si è focalizzata con lazione del. Il problema è che a conti fatti troviamo un errore grossolano di fondo.criticaed il, ma...

LegaSalvini : #SALVINI CONTRO AZZOLINA: 'HA PENSATO AI BANCHI E NON AD ASSUMERE GLI INSEGNANTI PRECARI” - LegaSalvini : #SALVINI CONTRO BONAFEDE: 'NON È DEGNO DELLA GIUSTIZIA ITALIANA CHE SIA ANCORA SULLA SUA POLTRONA' - LegaSalvini : ??Rivelazioni pazzesche di Palamara sul ruolo politico dei magistrati contro Salvini! Ora su La7, telefonata a sorpr… - __lindbergh : Urlavano contro i governi non eletti, poi si sono innamorati di Giuseppe Conte, non eletto da nessuno. Hanno govern… - mashiro_17 : @ConteZero76 @AndreaMarretti @PoliticaPerJedi Anche io ricordo che Salvini cantava contro i terroni fino a 4-5 anni… -