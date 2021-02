Ricoverato per Covid, il suo cane lo aspetta da due mesi davanti casa (Di martedì 2 febbraio 2021) Alfie Borromeo Durante questo difficile periodo dovuto alla pandemia da Coronavirus, sono molte le storie che hanno lasciato il segno. Una di queste è accaduta a Dorno nel Pavese, dove Billy, un meticcio simil Border Collie bianco e nero di pochi anni, da due mesi aspetta il ritorno del suo padrone, che al momento è Ricoverato in ospedale per aver contratto il Coronavirus. Come racconta il suo padrone, Billy ogni sera rientra a dormire in casa con una sua maglietta e poi, ogni mattina, la riporta fuori assieme alla cuccia e si mette davanti al cancello aspettando il rientro del padrone. Una dimostrazione sincera di affetto e fedeltà come solo i cani sanno fare. Marco Maiolani si emoziona quando parla di Billy e del loro grandissimo rapporto e della grande compagnia che il ... Leggi su improntaunika (Di martedì 2 febbraio 2021) Alfie Borromeo Durante questo difficile periodo dovuto alla pandemia da Coronavirus, sono molte le storie che hanno lasciato il segno. Una di queste è accaduta a Dorno nel Pavese, dove Billy, un meticcio simil Border Collie bianco e nero di pochi anni, da dueil ritorno del suo padrone, che al momento èin ospedale per aver contratto il Coronavirus. Come racconta il suo padrone, Billy ogni sera rientra a dormire incon una sua maglietta e poi, ogni mattina, la riporta fuori assieme alla cuccia e si metteal cancellondo il rientro del padrone. Una dimostrazione sincera di affetto e fedeltà come solo i cani sanno fare. Marco Maiolani si emoziona quando parla di Billy e del loro grandissimo rapporto e della grande compagnia che il ...

