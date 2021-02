Quando arrivi a casa, picchia Alfonso Signorini. Tu non sai perché, ma lui sì (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo titolo non fa ridere, e Alfonso Signorini nemmeno. All’indomani del Grande Fratello Vip le polemiche dovrebbero essere sulle dinamiche del gioco: frivole, scherzose e tali dovrebbero rimanere. Invece, ancora una volta, i limiti del linguaggio di Alfonso Signorini si traducono nei limiti di un mondo. Quanto accaduto nella puntata di ieri sera, la frase pronunciata in diretta televisiva da Alfonso Signorini nei confronti di Elisabetta Gregoraci, non è una caduta di stile, non è una leggerezza e se avesse fatto davvero ridere come tra sé e sé forse si auspicava il conduttore, avremmo riso tutti, di gusto. Ecco in che modo, ancora una volta, il rispetto è venuto meno in quel del Grande Fratello Vip tra risatine, minimizzazioni e un’ironia becera che insulta l’intelligenza ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo titolo non fa ridere, enemmeno. All’indomani del Grande Fratello Vip le polemiche dovrebbero essere sulle dinamiche del gioco: frivole, scherzose e tali dovrebbero rimanere. Invece, ancora una volta, i limiti del linguaggio disi traducono nei limiti di un mondo. Quanto accaduto nella puntata di ieri sera, la frase pronunciata in diretta televisiva danei confronti di Elisabetta Gregoraci, non è una caduta di stile, non è una leggerezza e se avesse fatto davvero ridere come tra sé e sé forse si auspicava il conduttore, avremmo riso tutti, di gusto. Ecco in che modo, ancora una volta, il rispetto è venuto meno in quel del Grande Fratello Vip tra risatine, minimizzazioni e un’ironia becera che insulta l’intelligenza ...

