Pro Loco Samnium risponde all’associazione “Viaggi Sannio”: “Sempre pronti a collaborare” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tempestiva la risposta della Pro Loco Samnium dopo l’attacco ricevuto dall’ “Associazione Agenti di Viaggio Sannio“, dove quest’ultima esprimeva disappunto nei confronti della Pro Loco per la scelta di affidarsi ad agenzie di Viaggio esterne al territorio sannita per la promozione del turismo locale. “In riferimento al comunicato stampa del giorno 01/02/2021 della costituente Associazione Agenti di Viaggio Sannio, a firma di Stefania De Stasio, voglio evidenziare che la ProLoco aderente all’UNPLI Nazionale e iscritta, controllata e regolamentata dalla Regione Campania, si occupa (senza scopo di lucro), ma con rilevanza pubblica, di finalità di promozione sociale, turistica e di valorizzazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tempestiva la risposta della Prodopo l’attacco ricevuto dall’ “Associazione Agenti di“, dove quest’ultima esprimeva disappunto nei confronti della Proper la scelta di affidarsi ad agenzie dio esterne al territorio sannita per la promozione del turismo locale. “In riferimento al comunicato stampa del giorno 01/02/2021 della costituente Associazione Agenti di, a firma di Stefania De Stasio, voglio evidenziare che la Proaderente all’UNPLI Nazionale e iscritta, controllata e regolamentata dalla Regione Campania, si occupa (senza scopo di lucro), ma con rilevanza pubblica, di finalità di promozione sociale, turistica e di valorizzazione ...

