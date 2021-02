Napoli, operatori 118: “Costretti a spegnere sirene delle ambulanze per non dar fastidio alla Camorra” (Di martedì 2 febbraio 2021) Manuel Ruggiero (medico del 118 e presidente dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate): “In certi quartieri qualcuno ci “suggerisce” di spegnere le sirene e i lampeggianti delle ambulanze perché possono creare allarmismo”. “Ogni volta che andiamo in queste zone c’è qualcuno che ci “suggerisce” di spegnere le sirene e i lampeggianti perché danno fastidio e possono creare Leggi su 2anews (Di martedì 2 febbraio 2021) Manuel Ruggiero (medico del 118 e presidente dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate): “In certi quartieri qualcuno ci “suggerisce” dilee i lampeggiantiperché possono crearermismo”. “Ogni volta che andiamo in queste zone c’è qualcuno che ci “suggerisce” dilee i lampeggianti perché dannoe possono creare

