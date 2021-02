Morte di Roberta, ora l’attenzione si sposta sui genitori di Pietro. Perquisita la casa (Di martedì 2 febbraio 2021) Le indagini sul brutale omicidio di Roberta Siragusa coinvolgono anche i genitori di Petto Morreale, sospettato numero uno del delitto. Gli investigatori hanno dei dubbi. Il brutale omicidio di Roberta Siragusa ha sconvolto Caccamo ma le indagini sul sospettato numero uno, Pietro Morreale – fidanzato della minorenne uccisa e data alle fiamme – non sono ancora L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 2 febbraio 2021) Le indagini sul brutale omicidio diSiragusa coinvolgono anche idi Petto Morreale, sospettato numero uno del delitto. Gli investigatori hanno dei dubbi. Il brutale omicidio diSiragusa ha sconvolto Caccamo ma le indagini sul sospettato numero uno,Morreale – fidanzato della minorenne uccisa e data alle fiamme – non sono ancora L'articolo proviene da Leggilo.org.

LiveSicilia : L’autopsia non spiega la morte di Roberta: non è stata strangolata - Alyeska_94 : RT @cansgaze: Ah praticamente Roberta Siragusa secondo il fidanzato, che l’ha uccisa, si è data fuoco da sola. A me fate schifo, manco la m… - Diamonds97__ : RT @cansgaze: Ah praticamente Roberta Siragusa secondo il fidanzato, che l’ha uccisa, si è data fuoco da sola. A me fate schifo, manco la m… - itsclaudija : RT @cansgaze: Ah praticamente Roberta Siragusa secondo il fidanzato, che l’ha uccisa, si è data fuoco da sola. A me fate schifo, manco la m… - cansgaze : Ah praticamente Roberta Siragusa secondo il fidanzato, che l’ha uccisa, si è data fuoco da sola. A me fate schifo,… -