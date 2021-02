Meteo domani mercoledì 3 febbraio | torna l’anticiclone tropicale | ma non ovunque

Leggi su leggilo

(Di martedì 2 febbraio 2021): buone notizie in arrivo, con la presenza del, ma non in tutte le regioni. I dettagli Buone notiziein arrivo. Come avevamo preannunciato negli aggiornamenti precedenti, sull’Italia è in arrivo una tregua, anche imponente dovuta alla presenza di una anticiclone subche sta mostrando già gli effetti su L'articolo proviene da Leggilo.org.