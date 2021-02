Messi, ecco quanti soldi gli ha versato il Barcellona dal 2017 a oggi (Di martedì 2 febbraio 2021) 555.237.619 di euro. La cifra, impressionante, si riferisce a quanto il Barcellona avrebbe versato a Leo Messi negli ultimi quattro anni di contratto, dal 2017 a oggi. Lo scoop è arrivato dalle pagine del quotidiano spagnolo El Mundo, e in un attimo ha scatenato l'inferno. Non tanto (o non solo) per le cifre, quanto perché dietro questa notizia c'è un misto di gossip e spystory, intrighi politici e tradimenti. Qualcuno, e scoprirlo sarà quasi impossibile, ha passato le informazioni segretissime al quotidiano madrileno, che ha sparato in prima pagina la cifra clamorosa. https://twitter.com/elmundoes/status/1355660447878422529Il punto è che solo quattro soggetti erano a conoscenza del documento: il Barcellona, i legali del club, la famiglia Messi e la Liga spagnola. Escludendo gli ultimi due, gola ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) 555.237.619 di euro. La cifra, impressionante, si riferisce a quanto il Barcellona avrebbea Leonegli ultimi quattro anni di contratto, dal. Lo scoop è arrivato dalle pagine del quotidiano spagnolo El Mundo, e in un attimo ha scatenato l'inferno. Non tanto (o non solo) per le cifre, quanto perché dietro questa notizia c'è un misto di gossip e spystory, intrighi politici e tradimenti. Qualcuno, e scoprirlo sarà quasi impossibile, ha passato le informazioni segretissime al quotidiano madrileno, che ha sparato in prima pagina la cifra clamorosa. https://twitter.com/elmundoes/status/1355660447878422529Il punto è che solo quattro soggetti erano a conoscenza del documento: il Barcellona, i legali del club, la famigliae la Liga spagnola. Escludendo gli ultimi due, gola ...

