Messi, dalla Spagna svelano le clausole più curiose del contratto (Di martedì 2 febbraio 2021) Messi, le clausole più curiose nel contratto scandalo col Barcellona: le indiscrezioni direttamente dalla Spagna Il contratto da oltre mezzo miliardo annuo lordo ha scatenato non poche polemiche. Messi guadagna cifre incredibili fino al 30 giugno 2021. Sono 70 milioni netti annui, qualcosa di incredibile se si pensa alla situazione in cui versa il mondo, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 febbraio 2021), lepiùnelscandalo col Barcellona: le indiscrezioni direttamenteIlda oltre mezzo miliardo annuo lordo ha scatenato non poche polemiche.guadagna cifre incredibili fino al 30 giugno 2021. Sono 70 milioni netti annui, qualcosa di incredibile se si pensa alla situazione in cui versa il mondo, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

M5S_Europa : Il #M5S conferma il sostegno a #Conte: è la persona giusta alla guida del nostro Paese. Le priorità ora sono il… - _yelle_ : @sghigolini @___eisblume ma nell’app libri come ce li hai messi? Io li ho passati tutti dalla app EPubReader, quind… - Andrea0606061 : RT @RiprendRoma: Via dell'Oceano Pacifico,il cui 'restyling' è stato magnificato dalla sindaca in ogni dove, ha questa curiosa caratteristi… - AlfredodeCandi1 : RT @HokenTech: - Nel #wallet #bitcoin non sono conservati i tuoi bitcoin, la #criptovaluta è “contabilizzata” nella #blockchain dove sono m… - Antincivili : RT @RiprendRoma: Via dell'Oceano Pacifico,il cui 'restyling' è stato magnificato dalla sindaca in ogni dove, ha questa curiosa caratteristi… -