Mass Effect Andromeda inizialmente avrebbe consentito ai giocatori di guidare manualmente la Tempest (Di martedì 2 febbraio 2021) Mass Effect Andromeda è stato il capitolo meno fortunato e più chiacchierato della serie targata BioWare. Ma ora a distanza di quasi quattro anni, spuntano nuovi particolari dettagli. Tra questi, il fatto che il gioco avrebbe in verità avuto più caratteristiche simili alla precedente trilogia, almeno, inizialmente. Secondo Dorian Kieken, ai tempi direttore dello sviluppo presso BioWare durante Mass Effect 2 e 3, prima di diventare direttore dello sviluppo franchise nei primi giorni di Andromeda, c'era anche un prototipo giocabile per viaggi spaziali completamente rinnovato. "Ricordo di aver giocato ad un prototipo abbastanza buono di esplorazione spaziale nel 2015", dice Kieken. "Fondamentalmente i giocatori avrebbero ...

