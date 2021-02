Mancini: “Dopo il Mondiale pronto per un club” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il commissario tecnico Roberto Mancini ha rivelato il suo futuro: “Niente più Nazionale Dopo il Qatar, ci sono vari successori” Roberto Mancini ha discusso del presente e del futuro dell’Italia a Tiki Taka. “I contratti sono lì, ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento. Fare i Mondiali con l’Italia? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così scontato vista l’ultima volta. Prima abbiamo l’Europeo e poi la Nations League in casa. Dopo ci sono i Mondiali, nell’arco di due anni abbiamo tre competizioni importanti ed è chiaro uno vorrebbe giocarle tutte. In Nazionale si giocano poche partite e a volte uno si stanca di stare a casa. Questo è il problema. È un grandissimo onore sedere sulla panchina della Nazionale Italiana soprattutto in questo momento in cui la squadra è tornata molto competitiva ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021) Il commissario tecnico Robertoha rivelato il suo futuro: “Niente più Nazionaleil Qatar, ci sono vari successori” Robertoha discusso del presente e del futuro dell’Italia a Tiki Taka. “I contratti sono lì, ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento. Fare i Mondiali con l’Italia? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così scontato vista l’ultima volta. Prima abbiamo l’Europeo e poi la Nations League in casa.ci sono i Mondiali, nell’arco di due anni abbiamo tre competizioni importanti ed è chiaro uno vorrebbe giocarle tutte. In Nazionale si giocano poche partite e a volte uno si stanca di stare a casa. Questo è il problema. È un grandissimo onore sedere sulla panchina della Nazionale Italiana soprattutto in questo momento in cui la squadra è tornata molto competitiva ...

