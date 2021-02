Lo studio e i dubbi su AstraZeneca. "Così non previene i casi asintomatici"

(Di martedì 2 febbraio 2021) Maria Sorbi Burioni: "Purtroppo alle dosi autorizzate non copre dall'infezione". Gallina (Ue): "L'assenza di forniture è un grande problema, siamo fermi al 25% di quanto era stato promesso in origine" Nonostante l'approvazione da parte di Ema, isul vaccino disono tutt'altro che risolti. Anzi, ne spuntano di nuovi. A sollevarli è l'immunologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni. «Purtroppo il vaccinoutilizzato alle dosi autorizzate non protegge dall'infezione asintomatica», scrive su Twitter riferendosi a una pubblicazione del Lancet. «Sono in corso studi con dosi diverse rispetto a quelle autorizzate da Ema, speriamo bene», commenta il virologo. A quanto pare, durante la sperimentazione, la protezione data dal vaccino contro l'infezione asintomatica è stata praticamente nulla. ...

I risultati positivi, seppur preliminari, sono frutto di un approfondito studio di Fase 3 ... Si tratta di un'ottima notizia poiché sono stati diradati i dubbi sulla "trasparenza" delle prime ...Burioni: "Purtroppo alle dosi autorizzate non copre dall'infezione". Gallina (Ue): "L'assenza di forniture è un grande problema, siamo fermi al 25% di quanto era stato promesso in origine" ...Nonostante i dubbi iniziali di alcuni esperti, il vaccino russo Sputnik V, somministrato in 2 dosi, ha mostrato un'efficacia del 91,6% contro Covid-19.