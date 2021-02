Lazio, Lotito: “Lazzari come Klose. I calciatori preferiscono noi a Juventus e Milan” (Di martedì 2 febbraio 2021) Novità in casa Lazio.Il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova allenatrice della squadra femminile, Carolina Morace, torna a parlare della Juventus. Nel corso del suo intervento al centro sportivo di Formello, il numero uno della società capitolina ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto da lui e dal suo staff che ha giovato all’immagine del club."Il nostro progetto è quello di rendere la società sempre più credibile anche a livello internazionale. Ci sono dei giocatori che, quando sono arrivati qui da noi, hanno fatto delle bellissime considerazioni. Queste mi hanno reso sempre più orgoglioso di essere il presidente della Lazio. Hanno detto che qui è impossibile non fare bene. Un calciatore mi ha detto: 'Altro che Juventus ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) Novità in casa.Il presidente dei biancocelesti, Claudio, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova allenatrice della squadra femminile, Carolina Morace, torna a parlare della. Nel corso del suo intervento al centro sportivo di Formello, il numero uno della società capitolina ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto da lui e dal suo staff che ha giovato all’immagine del club."Il nostro progetto è quello di rendere la società sempre più credibile anche a livello internazionale. Ci sono dei giocatori che, quando sono arrivati qui da noi, hanno fatto delle bellissime considerazioni. Queste mi hanno reso sempre più orgoglioso di essere il presidente della. Hanno detto che qui è impossibile non fare bene. Un calciatore mi ha detto: 'Altro che...

