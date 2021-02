news_mondo_h24 : Iran, Zarif: “L’Ue faccia da mediatore per ritorno Usa nell’accordo sul nucleare” - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Iran, Zarif: Ue sia mediatrice per ritorno Usa in accordo sul nucleare #iran - MediasetTgcom24 : Iran, Zarif: Ue sia mediatrice per ritorno Usa in accordo sul nucleare #iran - liberismorisor1 : @Matt_Orlandi Zarif ministro Esteri iran accolto con tutti gli onori a Roma, la lista è lunga - RadioItaliaIRIB : Iran, ministro Zarif incontra delegazione talebani a Tehran FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Zarif

TGCOM

...commissione congiunta potrebbe in qualche modo coordinare le azioni necessarie sia da parte degli Stati Uniti sia dell'". Dimostrare la propria buona fede Parlando degli accordi di Vienna,...Intervistato da Christiane Amanpour sulla Cnn,ha detto che il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, "dovrebbe indicare le azioni che gli Usa e l'devono compiere". .The US must reduce weapons sales to the region and stop the massacre of children in Yemen, Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said, stressing that Washington should also stick to the ...Iran's foreign minister on Monday asked the European Union to coordinate a synchronized return of both Washington and Tehran into a nuclear deal, after a diplomatic standoff on who will act first.