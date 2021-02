Inferno sulla statale, portavalori assaltato in pieno giorno. Raffiche di mitra e auto in fiamme (Di martedì 2 febbraio 2021) Scene da far west sulla statale che da Candela conduce a Foggia. Colpi d’arma, sembra di kalashnikov, da fuoco e due auto incendiate è il bilancio di un tentato assalto a un portavalori ditta Cosmopol. È successo poco dopo le 7. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A quanto si apprende dai media locali i banditi hanno posizionato al centro della carreggiata un mezzo, poi dato alle fiamme, per bloccare la marcia del portavalori che procedeva in direzione di Foggia. Sempre a quanto si apprende il bottino del colpo sarebbe di 3000 euro, più le pistole dei vigilantes. Immediatamente sono scattati i soccorsi che avrebbero messo in fuga il gruppo, scappato a bordo di due jeep, un furgone bianco ed una Fiat 500. Sul posto stanno operando i carabinieri e gli uomini dell’Anas che stanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Scene da far westche da Candela conduce a Foggia. Colpi d’arma, sembra di kalashnikov, da fuoco e dueincendiate è il bilancio di un tentato assalto a unditta Cosmopol. È successo poco dopo le 7. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A quanto si apprende dai media locali i banditi hanno posizionato al centro della carreggiata un mezzo, poi dato alle, per bloccare la marcia delche procedeva in direzione di Foggia. Sempre a quanto si apprende il bottino del colpo sarebbe di 3000 euro, più le pistole dei vigilantes. Immediatamente sono scattati i soccorsi che avrebbero messo in fuga il gruppo, scappato a bordo di due jeep, un furgone bianco ed una Fiat 500. Sul posto stanno operando i carabinieri e gli uomini dell’Anas che stanno ...

civcatt : Il veleno di Auschwitz. «Esiste un assassinio peggiore dell’uccisione, quel­lo di spegnere in un uomo la vitalità..… - Buona___Vita93 : Rivelati,la tua verga come una frusta sulla mia schiena. Io andrò all'inferno,e tu andrai con me #Uominiedonne - faerifra : Quando andrò all'inferno spero almeno di avere il posto con vista sulla punizione inflitta alla persona che ha inventato gli skinny jeans - max65bo : RT @fanpage: Inferno sulla statale #2febbraio - ciolonap : RT @fanpage: Inferno sulla statale #2febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Inferno sulla Assalto al portavalori Cosmopol a Foggia: inferno sulla statale, ma il bottino è magro

E' di poche migliaia di euro, tra le due e le tremila secondo le prime stime, il bottino dell'assalto a un blindato della ditta Cosmopol messo a segno questa mattina sulla strada statale Candela - Foggia. Due erano i portavalori che stavano percorrendo la statale, anche se solo uno sarebbe stato preso di mira dal commando. Secondo la prima ricostruzione dei ...

Video e Testo: ISIDE - 'Pastiglia v7'

La canzone è ambientata di notte e c'è solo la voglia di saperne ancora di più sulla persona ... voglio annaffiare un fiore Che sappia curare anche gli sbalzi d'umore Scendo all'inferno, mi lancia il ...

Assalto al portavalori Cosmopol a Foggia: inferno sulla statale, ma il bottino è magro Irpinia News Assalto al portavalori Cosmopol a Foggia: inferno sulla statale, ma il bottino è magro

E’ di poche migliaia di euro, tra le due e le tremila secondo le prime stime, il bottino dell’assalto a un blindato della ditta Cosmopol messo a segno questa mattina ...

Castelluccio dei Sauri (Foggia) – Assalto portavalori: inferno di fuoco tra proiettili e fiamme di alcune vetture

Assalto a due portavalori della ditta Cosmopol lungo la strada statale Bradanica che da Candela conduce a Foggia: questa mattina un commando armato ha posizionato al centro della carreggiata un mezzo, ...

E' di poche migliaia di euro, tra le due e le tremila secondo le prime stime, il bottino dell'assalto a un blindato della ditta Cosmopol messo a segno questa mattinastrada statale Candela - Foggia. Due erano i portavalori che stavano percorrendo la statale, anche se solo uno sarebbe stato preso di mira dal commando. Secondo la prima ricostruzione dei ...La canzone è ambientata di notte e c'è solo la voglia di saperne ancora di piùpersona ... voglio annaffiare un fiore Che sappia curare anche gli sbalzi d'umore Scendo all', mi lancia il ...E’ di poche migliaia di euro, tra le due e le tremila secondo le prime stime, il bottino dell’assalto a un blindato della ditta Cosmopol messo a segno questa mattina ...Assalto a due portavalori della ditta Cosmopol lungo la strada statale Bradanica che da Candela conduce a Foggia: questa mattina un commando armato ha posizionato al centro della carreggiata un mezzo, ...