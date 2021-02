Impresa Berrettini su Thiem Nadal dà forfait | Federer torna a Doha

(Di martedì 2 febbraio 2021) Per Rafache si ferma e Rogerche, c'è un Novak Djokovic che vola spedito. Il serbo numero 1 al mondo infatti ha portato a casa con un doppio 7 - 5 la partita dell'Atp Cup, in ...

Nell'ambito della stessa competizione, a squadre, da segnalare l'importante successo di Matteoche in 1 ora e 22' si è imposto con un sonoro 6 - 2 6 - 4 sull'austriaco Thiem, senza cedere ...Pareva un'folle, poiché si trattava di entrare in un circolo virtuoso che nella storia ... accompagnata pure dal rinascimento azzurro delle racchette, connumero 10 al mondo, Fognini ...Inizia bene l'Atp Cup per l'Italia. Fognini e Berrettini sconfiggono per 2-1 l'Austria: nella notte sfida contro la Francia.