Gruppo Fideuram primo per raccolta netta e risparmio gestito nel 2020

Il, che comprende, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IWBank, è risultato il primo in Italia a dicembre per raccolta netta, con 1,4 miliardi, e risparmio ...Le singole reti A livello di singole reti, il, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IWBank) si colloca al primo posto dall'inizio dell'anno per raccolta ...Il gruppo Fideuram Ispb si impone nettamente nella classifica della raccolta netta del 2020. E’ questo il dato che emerge dalla lettura conclusiva dei dati di afflussi dell’anno appena trascorso. Nel ...Il Gruppo Fideuram, che comprende Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IWBank, è risultato il primo in Italia a ...