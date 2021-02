Governo, Salvini “Basta con i teatrini, tornare al voto” (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Draghi è una persona assolutamente stimabile. Il problema è chi lo sostiene e per fare cosa. Draghi sostenuto dalla sinistra per fare la patrimoniale sulle case e sui conti correnti? No, grazie. L’Italia ha bisogno di taglio di tasse e burocrazia, non di più tasse e burocrazia. La sinistra purtroppo ha questo nel suo Dna”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Roma, in merito alla crisi di Governo.“Mentre al Governo continuano a litigare e mentre saltano posti di lavoro, noi oggi abbiamo concluso i lavori per la nostra idea di utilizzo dei fondi europei, del Recovery Plan, quindi qua non ci sono ministeri, ma ci sono i soldi per quello che serve al Paese – ha spiegato Salvini -. Noi chiediamo di poter votare in Parlamento subito i decreti che interessano agli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Draghi è una persona assolutamente stimabile. Il problema è chi lo sostiene e per fare cosa. Draghi sostenuto dalla sinistra per fare la patrimoniale sulle case e sui conti correnti? No, grazie. L’Italia ha bisogno di taglio di tasse e burocrazia, non di più tasse e burocrazia. La sinistra purtroppo ha questo nel suo Dna”. Così il leader della Lega, Matteo, parlando con i giornalisti a Roma, in merito alla crisi di.“Mentre alcontinuano a litigare e mentre saltano posti di lavoro, noi oggi abbiamo concluso i lavori per la nostra idea di utilizzo dei fondi europei, del Recovery Plan, quindi qua non ci sono ministeri, ma ci sono i soldi per quello che serve al Paese – ha spiegato-. Noi chiediamo di poter votare in Parlamento subito i decreti che interessano agli ...

