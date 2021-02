Fiorentina, Commisso: 'Non metterò più soldi nel Franchi, a queste condizioni' (Di martedì 2 febbraio 2021) FIRENZE - "Ho incontrato Nardella e gli ho detto che, a queste condizioni, non metterò soldi nello stadio Franchi. Devo sapere quali saranno i tempi per la sua ristrutturazione , sperando siano veloci,... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 febbraio 2021) FIRENZE - "Ho incontrato Nardella e gli ho detto che, a, nonnello stadio. Devo sapere quali saranno i tempi per la sua ristrutturazione , sperando siano veloci,...

acffiorentina : ROCCO COMMISSO | ?? Intervista al Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. #ForzaViola ?? #Fiorentina - acffiorentina : Rocco e Giuseppe Commisso a bordo campo a seguire l’allenamento dei ragazzi ?????? #ForzaViola ?? #Fiorentina… - lovekobe2021 : RT @acffiorentina: Rocco e Giuseppe Commisso a bordo campo a seguire l’allenamento dei ragazzi ?????? #ForzaViola ?? #Fiorentina #FIOvINT… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Commisso: 'A queste condizioni, non metterò dei soldi per lo stadio Franchi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Commisso: 'A queste condizioni, non metterò dei soldi per lo stadio Franchi' -