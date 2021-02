FIFA 21: Club Scouting Challenge PS4 in collaborazione con l’Inter – In palio una PS5 (Di martedì 2 febbraio 2021) Continua la collaborazione tra Sony Interactive Entertainment Italia e la squadra di calcio dell’Inter, questa volta nell’ambito degli eSports. Grazie a questa partnership, infatti, tutti gli appassionati di calcio potranno cimentarsi nel torneo FIFA 21 Club Scouting Challenge, organizzato da ESL Italia, in esclusiva su PlayStation 4. Le iscrizioni sono aperte a partire da oggi, 1° febbraio 2021 e tutti i giocatori potranno sfidarsi in 4 Cup per proseguire il torneo e tentare di vincere moltissimi premi in palio. Per partecipare sarà sufficiente iscriversi dalla piattaforma ESL Play (https://play.eslgaming.com/FIFA/playstation/FIFA21-ps4/Challenger/Club-Scouting/inter-team), ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 2 febbraio 2021) Continua latra Sony Interactive Entertainment Italia e la squadra di calcio del, questa volta nell’ambito degli eSports. Grazie a questa partnership, infatti, tutti gli appassionati di calcio potranno cimentarsi nel torneo21, organizzato da ESL Italia, in esclusiva su PlayStation 4. Le iscrizioni sono aperte a partire da oggi, 1° febbraio 2021 e tutti i giocatori potranno sfidarsi in 4 Cup per proseguire il torneo e tentare di vincere moltissimi premi in. Per partecipare sarà sufficiente iscriversi dalla piattaforma ESL Play (https://play.eslgaming.com//playstation/21-ps4/r//inter-team), ...

