Enna, riunione di imprenditori in albergo: multati in 100 (Di martedì 2 febbraio 2021) Cento imprenditori, riuniti in albergo, sono stati multati a Enna, per violazione della normativa anticovid per una somma complessiva di 40 mila euro. I carabinieri, intervenuti nel bel mezzo della riunione, organizzata da una ditta locale, si sono trovati di fronte ai partecipanti accalcati e seduti a distanze inferiori al metro mentre alcuni di loro

