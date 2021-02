Depistaggio su strage via D’Amelio, gip di Messina archivia l’inchiesta sugli ex pm che indagarono sull’attentato a Paolo Borsellino (Di martedì 2 febbraio 2021) A otto mesi dalla richiesta della procura di Messina è stata archiviata dal giudice per le indagini preliminari l’inchiesta sul Depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio a carico degli ex pm Carmelo Petralia e Annamaria Palma. I due magistrati facevano parte del pool che coordinò l’indagine sull’attentato costato la vita al giudice Paolo Borsellino e ad Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli, gli agenti della scorta. A entrambi si contestava il reato di concorso in calunnia aggravato dall’avere favorito Cosa nostra. All’istanza si erano opposti i legali delle persone offese dal reato ovvero i sette uomini condannati ingiustamente per la strage. Il gip ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) A otto mesi dalla richiesta della procura diè statata dal giudice per le indagini preliminarisuldelle indagini sulladi viaa carico degli ex pm Carmelo Petralia e Annamaria Palma. I due magistrati facevano parte del pool che coordinò l’indaginecostato la vita al giudicee ad Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli, gli agenti della scorta. A entrambi si contestava il reato di concorso in calunnia aggravato dall’avere favorito Cosa nostra. All’istanza si erano opposti i legali delle persone offese dal reato ovvero i sette uomini condannati ingiustamente per la. Il gip ...

