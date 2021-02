Da Responsabili a comparse | la parabola di Fusacchia-Fantetti&co

(Di martedì 2 febbraio 2021) Si attende il verbale della lunga giornata – anzi, il “verbalino” come lo chiama il navigato Bruno Tabacci – ma attori esanno che i protagonisti sono altrove. Dentro la Sala della Lupa di Montecitorio, a scrivere ci sono ben 32 mani. Non tutte insieme. Si entra e si esce, a seconda della tematica, big e outsider per il warholiano quarto d’ora sullo stesso piano, capigruppo di grandi partiti e presidenti di micro-componenti che dicono la loro. Sono le sliding doors dell’esplorazione del presidente della Camera Roberto Fico: esce Pietro Grasso dopo aver relazionato sulla Giustizia, entra il senatore del Maie Saverio De Bonis. Rientra Ettore Rosato, a passo veloce, dal suo ufficio poco distante. Saluta il leader socialista Riccardo Nencini, fresco di Sì alla fiducia quasi fuori tempo massimo, si allaccia il cappotto: deve riunirsi in Commissione, ma si congeda ...

Zoom per cercare di dare un'identità digitale - e possibilmente anche una fisica - ai... Qualcuno aveva fatto degli screenshot delle scritte in chat e delle immagini proiettate ...
Dopo mesi in cui Conte è passato per vittima di una violenza imposta, oggi emerge la quota Conte: i nomi senza cui non si farà il terzo giro ...