Cucchi, i giudici sui medici salvati dalla prescrizione: la situazione fu sottovalutata (Di martedì 2 febbraio 2021) La prescrizione ha "salvato" i medici indagati per la morte di Stefano Cucchi da una condanna ma, per i giudici del terzo processo d'Appello, resta comunque il fatto che allo spacciatore, "un paziente di difficile approccio, probabilmente scarsamente disponibile all'interlocuzione, forse con venature antisociali, certamente oppositivo ed ancorato ad una caparbia ed infantile posizione di rifiuto dei trattamenti", non venne garantita la adeguata assistenza per imprudenza, imperizia e negligenza, venne sottovalutata l'ipoglicemia e la bradicardia. Due "fattori d'allarme che avrebbero imposto cautela". E un monitoraggio continuo avrebbe potuto superare la crisi cardiaca che fu fatale a Cucchi. Sono queste le motivazioni della sentenza che il 14 novembre 2019 ha dichiarato il non doversi ...

