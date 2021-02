Covid: solo 16 positivi a Bergamo e 912 in Lombardia, ma altri 63 decessi (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 16 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 912 in tutta la Lombardia a fronte di 22.699 tamponi effettuati (il 4% del totale). Sono i dati contenuti nel bollettino sull’emergenza diffuso martedì 2 febbraio. Quello bergamasco è il dato più basso sul territorio regionale, dove diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10), ma si registrano comunque 63 decessi. I guariti/dimessi sono 2.765. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 22.699 (di cui 12.557 molecolari e 10.142 antigenici) totale complessivo: 5.705.263. – i nuovi casi positivi: 912 (di cui 47 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 466.287 (+2.765), di cui 3.077 dimessi e 463.210 guariti – in terapia intensiva: 361 (-10) – i ricoverati non in terapia intensiva: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 16 i nuovial-19 in provincia di, 912 in tutta laa fronte di 22.699 tamponi effettuati (il 4% del totale). Sono i dati contenuti nel bollettino sull’emergenza diffuso martedì 2 febbraio. Quello bergamasco è il dato più basso sul territorio regionale, dove diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10), ma si registrano comunque 63. I guariti/dimessi sono 2.765. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 22.699 (di cui 12.557 molecolari e 10.142 antigenici) totale complessivo: 5.705.263. – i nuovi casi: 912 (di cui 47 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 466.287 (+2.765), di cui 3.077 dimessi e 463.210 guariti – in terapia intensiva: 361 (-10) – i ricoverati non in terapia intensiva: ...

