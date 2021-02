Conte, arriva la bella notizia: gli italiani hanno deciso (Di martedì 2 febbraio 2021) Gli italiani continuano a credere in Giuseppe Conte, indicandolo come leader di un futuro governo nonostante la crisi in corso. A dirlo è l’ultimo sondaggio condotto dalla società di consulenza strategica istituzionale Spin Factor, secondo la quale il 31,06 per cento degli intervistati vede il premier dimissionario come punto di riferimento per la maggioranza che verrà. Una notizia che arriva nell’ultimo giorno delle consultazioni avviate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sempre secondo il sondaggio, Conte è il leader della maggioranza che ha avuto il “sentiment social” più positivo, mentre all’ultimo posto dell’analisi figura Matteo Renzi, con appena il 19,66 per cento di preferenze. (Continua..) Dati che derivano da un’indagine che ha analizzato il mondo social, partendo dai ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 febbraio 2021) Glicontinuano a credere in Giuseppe, indicandolo come leader di un futuro governo nonostante la crisi in corso. A dirlo è l’ultimo sondaggio condotto dalla società di consulenza strategica istituzionale Spin Factor, secondo la quale il 31,06 per cento degli intervistati vede il premier dimissionario come punto di riferimento per la maggioranza che verrà. Unachenell’ultimo giorno delle consultazioni avviate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sempre secondo il sondaggio,è il leader della maggioranza che ha avuto il “sentiment social” più positivo, mentre all’ultimo posto dell’analisi figura Matteo Renzi, con appena il 19,66 per cento di preferenze. (Continua..) Dati che derivano da un’indagine che ha analizzato il mondo social, partendo dai ...

