Clamoroso al Marsiglia, Villas Boas si dimette: "Non volevo Ntcham" (Di martedì 2 febbraio 2021) Scossone in casa dell'Olympique Marsiglia. André Villas-Boas alla vigilia della sfida contro il Lens ha comunicato alla stampa di aver rassegnato le dimissioni al termine del mercato invernale. "Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d'accordo con la politica sportiva – ha detto Villas Boas –. Non voglio niente dall'OM. Non voglio i soldi". La goccia che ha fatto traboccare il vaso, già pieno dopo le frizioni degli ultimi mesi, è stata il trasferimento di Ntcham dal Celtic. "Ntcham, ad esempio, è un giocatore a cui avevo detto di no. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie" ha chiosato il tecnico portoghese. SportFace.

