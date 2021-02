Calciomercato Juventus | addio Khedira fa registrare un buon risparmio

DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus, #Rovella e il #Genoa. Il racconto dell’operazione - DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - VoceGiallorossa : ??LA VOCE DELLA SERA - Rileggi le news più importanti della giornata! GRAFICA! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Lautaro Martinez , attaccante dell' Inter , parla a InterTv prima della semifinale di Coppa Italia d'andata contro la: ''Prima di tutto dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso e rifare quello che abbiamo fatto in campionato, una partita intelligente e ben giocata. Oggi è un'altra ...Laavrebbe avanzato una super offerta a David Alaba per la firma a parametro zero. Ecco cifre e dettagli È stato uninvernale piuttosto transitorio per ladi Paratici e Nedved. Nella sessione appena conclusa, infatti, il club bianconero ha operato principalmente in ottica futura, ...Il Cesena ha individuato un rinforzo in extremis per il suo attacco. Si tratta di Lorenzo Sorrentino (1995), compagno di ...Il calciomercato invernale ha ormai chiuso i battenti. Per il Bari non è stata una sessione ricca di colpi in entrata, ma sono state comunque diverse le operazioni definite dal ds ...