Calcio | Serie A | due turni di squalifica per Milenkovic

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha squalificato per due turni il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, "per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26° del secondo tempo, testa a testa con un avversario provocandone la caduta". Una giornata di stop invece per Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Rodrigo De Paul (Udinese), Riccardo Saponara e Tommaso Pobega (Spezia), Rodrigo Bentancur (Juventus), Patric (Lazio), Maxime Lopez (Sassuolo), Junior Messias (Crotone), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Benevento, sprint per il debutto di Gaich con la Sampdoria

BENEVENTO - Colpi mirati, nessuna voglia di nuove avventure forzate. Il Benevento è interventuto sul mercato di gennaio per parare qualche colpo della cattiva sorte e per colmare un deficit fisico nel ...

Musacchio subito ok: Inzaghi già si fida di lui. Titolare col Cagliari?

Subito vincente. Mateo Musacchio ha festeggiato il suo esordio nella Lazio con i tre punti di Bergamo. Anche una sorta di rivincita sul piano personale per il trentenne argentino. Che una settimana ...

Calcio Serie C: CARPI-MANTOVA 2-0 (finale) | Voce Di Mantova La Voce di Mantova Goal da bordocampo - Atalanta-Lazio, il goal di Marusic e il consiglio di Lulic

Tommaso Turci, bordocampista DAZN, racconta Atalanta-Lazio vista e sentita da bordocampo. Durante il riscaldamento Muriel chiede a Sportiello di tirare un paio di rigori. Lui parte dalla panchina, ma ...

