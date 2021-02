Zona gialla, spostamenti tra regioni: le due settimane chiave per decidere (e dal 5 marzo il nuovo Dpcm) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il divieto di spostamento tra regioni anche in Zona gialla scade il 15 febbraio. Lo stesso giorno è fissata la riapertura degli impianti in montagna. Ma anche la ripresa dei concorsi con un massimo di 30 persone Leggi su corriere (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il divieto di spostamento traanche inscade il 15 febbraio. Lo stesso giorno è fissata la riapertura degli impianti in montagna. Ma anche la ripresa dei concorsi con un massimo di 30 persone

