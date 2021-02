Vaccino Covid. Partite nel Lazio le prenotazioni online per gli over 80. Più di 2mila in soli 7 minuti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nei primi 7 minuti sono state effettuate 2.200 prenotazioni online e 1.600 telefoniche. Le prenotazioni ricorda l'Unità di crisi della Regione Lazio potranno essere effettuare per l'intero trimestre: '... Leggi su quotidianosanita (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nei primi 7sono state effettuate 2.200e 1.600 telefoniche. Lericorda l'Unità di crisi della Regionepotranno essere effettuare per l'intero trimestre: '...

La7tv : #nonelarena Mariano Amici, Il medico di base contro il vaccino anticovid: 'Non sono un novax, è 40 anni che effettu… - fattoquotidiano : Da una parte, migliaia di medici che protestano per essere rimasti senza vaccino anti Covid-19. Dall’altra, un medi… - Agenzia_Ansa : #Covid19 La #Pfizer fornirà all'Unione europea fino a ulteriori 75 milioni di dosi di #vaccino #ANSA - metaanto : RT @guidop1967: @CaleffiLinda @investigator113 @metaanto @BarbaraRaval Vaccino sterilizza sicuro (arrivo con link) Per quanto riguarda il… - IzzoEdo : 'Occorre vaccinare contro il Covid il massimo numero di persone possibile, senza conservare le dosi'. E ancora: 'm… -