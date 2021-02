Una nuova vita per l’educazione civica? Un invito alla riflessione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ho di recente avuto il piacere di ricevere personalmente dal presidente Pietro Grasso il suo ultimo scritto, “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”. Il saggio è un delizioso documento destinato ai giovani (per Feltrinelli kids), con una simpatica introduzione del regista Pif. Si può felicemente affermare che in un libro del genere sia presente tutto: la lettera interrotta del giudice Paolo Borsellino, la pedagogia appassionata, la storia ripercorsa con fermezza, per le sue tappe necessarie. È commovente, divertente, coinvolgente. Simili esperienze non possono che indurre lo studente, il lettore, il consociato a riflettere, a porsi alcune domande. Qualunque sia la fascia età che ognuno di noi sta attraversando, è innegabile che la nostra tendenza al bene, filosofica (Antiseri, 2010) oltre che fisiologica, si fa sentire. Una vera e propria tensione, che può addirittura spingere il comune ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ho di recente avuto il piacere di ricevere personalmente dal presidente Pietro Grasso il suo ultimo scritto, “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”. Il saggio è un delizioso documento destinato ai giovani (per Feltrinelli kids), con una simpatica introduzione del regista Pif. Si può felicemente affermare che in un libro del genere sia presente tutto: la lettera interrotta del giudice Paolo Borsellino, la pedagogia appassionata, la storia ripercorsa con fermezza, per le sue tappe necessarie. È commovente, divertente, coinvolgente. Simili esperienze non possono che indurre lo studente, il lettore, il consociato a riflettere, a porsi alcune domande. Qualunque sia la fascia età che ognuno di noi sta attraversando, è innegabile che la nostra tendenza al bene, filosofica (Antiseri, 2010) oltre che fisiologica, si fa sentire. Una vera e propria tensione, che può addirittura spingere il comune ...

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova La caduta di Aung San Suu Kyi, da icona democratica a speranza svanita

Valeva molto di più: segnava la fine di un'epoca, l'inizio di una nuova era di pace, libertà, diritti. Di democrazia. La figlia del padre della nazione, il generale Aung San, era diventata dopo 15 ...

Google Maps si arricchisce di una nuova funzionalità attesa da tempo

Google Maps si arricchisce di una nuova interessantissima funzionalità, denominata "Split - Screen Street View" , al momento solo per i dispositivi Android. D'ora in poi sarà dunque possibile vedere dove si sta andando, in tempo ...

LA 14ª EDIZIONE DELLA SOUTH GARDA BIKE SI PRESENTA CON UNA NUOVA VESTE PIANETAMOUNTAINBIKE.IT Gli zaini e le borse Montblanc hanno un nuovo monogramma

Un nuovo monogramma, da destinare a una collezione particolare di zaini, borse, ventiquattrore e piccola pelletteria. La M di Montblanc è protagonista di M_Gram 4810, una nuova collezione pensata per ...

Asilo: statistica 2020

Nel 2020 sono state presentate in Svizzera 11 041 domande d’asilo, ossia 3228 in meno che nel 2019. Questa diminuzione va ricondotta in prima linea alle restrizioni di viaggio a livello internazionale ...

