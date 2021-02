Torino | ufficiale | arriva Mandragora dall’Udinese in prestito dalla Juventus

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Sanabria nuovo attaccante del Torino: 'Positivo al Covid-19, va in isolamento' - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Torino, c'è la firma di #Mandragora - marinabeccuti : UFFICIALE - Mandragora è un nuovo centrocampista del Torino - Torinogranatait : UFFICIALE - Mandragora è un nuovo centrocampista del Torino - Pall_Gonfiato : #Torino, ufficiale: preso #Mandragora dalla #Juventus. Il giocatore lascia l'#Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Torino ufficiale

Commenta per primo Rolando Mandragora è un nuovo giocatore del. Il centrocampista lascia l' Udinese , dov'era in prestito dalla Juventus , e si trasferisce in granata. Colpo per la mediana di Davide Nicola, che vede arrivare il classe '97 in prestito con ...Ore 19.10 -Mandragora al: il centrocampista è 'rientrato' alla Juventus dal prestito all'Udinese e poi ha firmato con il club granata. Si trasferisce in prestito con obbligo di ...Un totale, dal 2015/16, di 145 presenze ufficiali condite da 21 reti per lui ... e già in quell’occasione i tifosi capiscono chi è arrivato a Torino. Nella prima partita di Serie A, il 4 ottobre ...Rolando Mandragora sarà presto un calciatore del Torino: intanto è rientrato dal prestito all'Udinese alla Juventus. Le ultime ...